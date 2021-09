Le contrat de filière des biocarburants durables entre la Région Grand Est et 42 acteurs de la bioéconomie a été signé le 9 septembre 2021 à l’occasion de la foire de Châlons-en-Champagne, avec trois engagements majeurs :

Animer et dynamiser la filière des biocarburants de manière concertée ;

des biocarburants de manière concertée ; Relayer l’information sur les aides accessibles auprès des différents publics ;

Participer aux organes décisionnels ou opérationnels.

Parmi les signataires du contrat, figurent notamment les organisations professionnelles de la filière du bioéthanol : l’AGPB (producteurs de blé), l’AGPM (producteurs de maïs), la CGB (planteurs de betteraves), et le SNPAA (producteurs d’alcool agricole).

Déploiement accéléré

« Ce contrat constitue la déclinaison opérationnelle de la charte pour le développement durable des biocarburants signée en février 2020 dans le cadre de la stratégie bioéconomie du Grand Est », détaille dans un communiqué de presse la Collective du bioéthanol.

Cette dernière se félicite de la signature de ce contrat qui « va permettre d’accélérer le déploiement des biocarburants tout en renforçant les liens entre les acteurs de la filière et la Région ».

La Région Grand Est est la deuxième région productrice de betterave sucrière et la première région productrice de biocarburants en France. Elle contribue à hauteur de 40 % à la production d’éthanol en France. Mais elle souhaite doubler d’ici à 3 ans, voire 5 ans la part de biocarburants durables dans le mix énergétique régional pour la mobilité.

« Le contrat concerne la production de bioéthanol, de biodiesel, de bio-GNV et d’hydrogène », précise Tereos dans un communiqué du 10 septembre 2021. Engagée par ce contrat, la Région accompagnera le déploiement d’une dizaine d’actions jusqu’à 10 millions d’euros par an pendant 4 ans. »

Parmi elles : le suivi des avancées techniques et leur impact environnemental via des observatoires, l’encouragement de la recherche et des projets innovants et industriels, mais aussi l’aide des industriels à se positionner dès à présent sur les marchés émergents.

Boîtier de conversion au superéthanol E85

« Depuis 2019, grâce au soutien financier de la Région Grand Est (+2 millions d’euros), 5 000 automobilistes de la région ont déjà pu bénéficier d’une aide pour l’installation d’un boîtier de conversion au superéthanol E85 dans les 179 garages agréés du Grand Est », chiffre par ailleurs la Collective du bioéthanol. En fin d’année, si l’opération en cours était utilisée complètement, 8 800 boîtiers auront été aidés. »