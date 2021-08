Dans le cadre du plan européen de lutte contre le cancer, la Commission Européenne vient d’établir de nouvelles teneurs maximales en cadmium et en plomb pour un large éventail de produits alimentaires.

Entrée en vigueur fin août

Ces mesures s’appliqueront à partir du 30 août 2021 pour le taux maximal de plomb et à partir du 31 août 2021 pour celui de cadmium

« Il s’agit d’une nouvelle étape dans le renforcement des normes de l’Union européenne, déjà élevées, et de fournir des aliments plus surs, plus sains et plus durables à nos citoyens », a estimé Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire.

Renforcer la sécurité des aliments consommés en Europe

Ainsi, « les teneurs maximales en cadmium, un contaminant environnemental cancérigène, potentiellement contenu dans des denrées alimentaires telles que les fruits, légumes, céréales et oléagineux, seront ainsi rendues plus faibles pour une partie de ces denrées alimentaires, a informé la Commission au 11 août 2021. Certains produits de base devront également remplir cette exigence à partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement. »

Les teneurs maximales en plomb dans de nombreux produits alimentaires, y compris pour les aliments destinés aux nourrissons et jeunes enfants, seront donc également réduites. De nouveaux taux maximaux en plomb seront ainsi établis pour des denrées alimentaires telles que les champignons sauvages, les épices et le sel.