La Commission européenne vient d’ouvrir une période de contribution au sujet de la feuille de route portant sur l’utilisation durable des pesticides. Cette consultation a débuté le 29 mai 2020 et se poursuivra jusqu’au 7 août 2020.

Les avis des citoyens seront pris en compte pour le développement et l’ajustement de l’initiative. Ainsi, la Commission résumera les réponses reçues dans un rapport de synthèse expliquant de quelle manière les contributions servent et, le cas échéant, pourquoi certaines suggestions ne peuvent pas être retenues.

Lutte intégrée

« Le cadre de l’Union européenne pour l’utilisation durable des pesticides vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques et les impacts possibles de l’utilisation des pesticides, rappelle l’instance européenne. Il encourage l’utilisation de la lutte intégrée contre les ravageurs et des approches alternatives à l’utilisation de produits chimiques. »

La Commission européenne doit examiner dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et les options pour atteindre les objectifs de la stratégie de la « ferme à la fourchette » et du Green Deal.

