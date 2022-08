En fin de campagne 2021-2022, les stocks de pommes sont supérieurs de 62 % à ceux de la saison précédente, et de 60 à la moyenne quinquennale. Tel est le constat d’Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dans une note diffusée le 10 août 2022.

Repli des exportations, hausse des importations de pommes

Agreste évoque plusieurs explications à cette augmentation des stocks de pommes. Le déstockage a été plus lent que les années précédentes sur la majeure partie de la campagne. Les exportations ont été inférieures de 11 % à celles de la saison passée, et de 33 % à la moyenne 2016-2020. Enfin, les importations ont, à l’inverse, grimpé de 21 % sur un an, « conséquence de la récolte réduite en 2021. »

Cette hausse se retrouve aussi au niveau des stocks européens de pommes, qui augmentent, fin juin, de 17 % sur un an, selon Wapa (l’association internationale de la pomme et de la poire).

Les prix, quant à eux, bien qu’en baisse sur un an, restent orientés à la hausse par rapport à leur moyenne quinquennale.

Les prix grimpent pour la poire

La campagne de commercialisation de la poire française s’est achevée fin juin. Les stocks sont en grande majorité composés de fruits d’importation. Sur la saison, les volumes exportés ont reculé de 12 %, et de 27 % par rapport à la moyenne 2017-2021. « Ce repli touche en particulier les ventes vers l’Europe, excepté l’Italie, où la production a également été sévèrement touchée par le gel au printemps », note Agreste.

Les prix sont quant à eux supérieurs de 8 % à la moyenne quinquennale. Cette hausse, observée depuis le début de la campagne de commercialisation, est la conséquence du déficit de production de poires en France et en Europe lié à l’épisode de gel au printemps 2022.

