Production et prix en baisse pour le poireau

Les cours de la fin de l’année 2020 baissent sur un an mais restent stables par rapport à la moyenne quinquennale, tandis que les prévisions de production de la saison sont inférieures aux années précédentes. © Agreste — Insee

Selon les estimations au 1er janvier 2021, la production nationale de poireaux pour 2020-2021 serait en repli de 2 % sur un an et de 3 % par rapport à la moyenne quinquennale. Après une demande dynamique à l’automne, les cours de décembre baissent de 3 % sur un an.