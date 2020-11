Les prix du chou-fleur toujours soutenus en octobre

Selon les chiffres publiés le 24 novembre 2020 par le ministère de l’Agriculture, les cours du chou-fleur sont fermes depuis le début de la campagne par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.

Le chou-fleur se porte bien

Sur un an, les cours du début de campagne 2020-2021 (primeur) sont également restés très fermes jusqu’à fin juillet en raison notamment d’un déficit de l’offre et de la crise sanitaire du Covid-19. La demande s’active régulièrement à la faveur des périodes de fraîcheur.

En été, les prix sont très volatils et des crises conjoncturelles ont eu lieu fin juillet et fin août (du 28 juillet au 3 août et du 24 au 27 août) lorsque les volumes étaient trop importants pour une consommation peu active, le chou-fleur étant un produit emblématique de l’hiver.

Cependant, en tendance, les prix augmentent au cours de ces mois de creux de production grâce à une bonne valorisation du chou-fleur breton à l’exportation à destination de l’Allemagne.

Un excédent commercial qui se dégrade

En octobre, les prix sont supérieurs de 110 % à ceux de 2019 et de 50 % par rapport à leur moyenne quinquennale. En cumul de juin à septembre 2020, la France a exporté 5 600 tonnes (- 33 % sur un an) de choux-fleurs et brocolis et en a importé 5 700 tonnes (- 10 %). Le solde commercial, quasiment à l’équilibre en septembre 2020 (- 100 tonnes), se dégrade de près de 100 % sur un an.

Production en recul mais surface en hausse sur un an

La production nationale de choux-fleurs atteindrait 229 625 tonnes, avec un retrait estimé à près de 4 % sur un an et de 15 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Selon les premières estimations pour la campagne 2020-2021, au 1er novembre 2020, la surface implantée en choux-fleurs couvrirait de 15 478 ha, soit une hausse de 2 % sur un an, mais une diminution de 6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Les Hauts-de-France afficheraient une nette augmentation de leur surface tandis que celle du bassin Ouest serait stable.