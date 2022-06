La production se sort du gel

Comme on peut s’y attendre, c’est en région Auvergne-Rhône-Alpes que le gain de production est le plus fort (+354 % par rapport à 2021). Le gel avait été particulièrement puissant en vallée du Rhône en avril 2021. L’épisode de gel de cette année a été beaucoup moins pénalisant. Cette analyse est aussi valable en Provence Alpes Côte d’Azur où les protections contre le gel de printemps ont bien fonctionné. La production serait supérieure de 121 % à celle de 2021, selon les estimations régionales compilées par Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture. Enfin, en Occitanie, les prévisions sont hétérogènes selon les bassins de production. Le Gard devrait être conforme à la moyenne, là encore grâce à l’efficacité des protections antigel. Mais le Roussillon sera moins à la fête à cause des dégâts provoqués par le champignon Monilia.

Si la production nationale se confirmait à 134 000 tonnes, elle serait supérieure de 22 % à la moyenne des cinq dernières années, qui contient aussi l’exceptionnelle quantité produite en 2017 (proche de 160 000 tonnes). Dans le même pas de temps, les surfaces se sont réduites de 7 %.

De plus, les sorties de verger semblent très en avance.