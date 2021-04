« Malgré la crise sanitaire, le chiffre d’affaires est en progression de 2 % pour s’établir à 225 millions d’euros dont 185 millions d’euros en légumes et 40 millions d’euros pour l’horticulture », a expliqué Marc Kérangueven, le président de la Sica Saint-Pol-de-Léon lors d’une conférence de presse le 20 avril 2021 faisant suite à son assemblée générale.

La Sica Saint-Pol-de-Léon regroupe 596 exploitations pour une production de 203 000 tonnes de fruits et légumes par an.

Retour aux fourneaux

Les légumes traditionnels (chou-fleur, l’artichaut, l’endive) ont tiré leur épingle du jeu grâce au premier confinement. Les consommateurs ont profité de cette période pour se remettre à cuisiner et revenir aux produits de base. Le chiffre d’affaires est en progression en chou-fleur (+39 %), en endive (+59 %) et stable en artichaut. Alors que l’échalote était à la peine, le marché s’est totalement inversé avec le « fait-maison » alors qu’habituellement la restauration collective utilise plus facilement son dérivé l’échalion. En tomates, il est en baisse (–6 %) en lien avec une diminution des volumes liés à la diversification. Les démarches « zéro pesticide » et HVE deviennent essentielles pour se démarquer en GMS. Les légumes bio sont en baisse (–3 %) surtout liée à la tomate bio qui ne peut être commercialisée qu’à partir de mai laissant la part belle aux importations.

Fermeture des restaurants

En revanche, la fermeture des restaurants a été violente pour les légumes tels que les minilégumes (–14 %), le shiitake (champignon) (–10 %) et les légumes anciens (–11 %). La salade de quatrième gamme accuse également le coup de la fermeture de la restauration collective (–13 %).

La bonne tendance se poursuit sur 2021 avec un chiffre d’affaires en progression de 16 % à la fin de mars 2021 avec une percée confirmée de l’échalote et de la gamme bio.

Forte demande en horticulture

L’horticulture a connu une belle performance (+7 %) malgré la fermeture des jardineries au premier confinement. L’arrêt a été partiellement compensé par le boom d’e-commerce et par le soutien de la grande distribution alimentaire qui a joué le jeu de continuer à référencer les produits horticoles dans les magasins. La demande a explosé après le confinement avec un report de la saison en mai, juin et juillet. La dynamique se poursuit actuellement.