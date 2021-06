L’AGPB est prête pour la transition agroécologique

« La démarche Culturibles est née de la réunion des principaux acteurs du secteur des grandes cultures, dans une volonté d’anticiper pour ne pas subir », décrit Philippe Heusele, secrétaire général de l’AGPB ce 1er juin 2021 lors du congrès annuel du syndicat.

Avec l’aide de plusieurs experts, les performances économiques et environnementales de quatre scénarios ont été étudiées : la fracture ville-campagne, la localiculture paysanne, les agricultures sous contrats et les agricultures plurielles.

Les résultats que les deux premiers scénarios ne sont pas favorables aux grandes cultures, avec une perte de chiffre d’affaires et d’emplois. À l’inverse, les deux autres scénarios permettent de maximiser l’ensemble des enjeux. « Nous pouvons ainsi proposer une vision de l’agriculture autre que décroissante », souligne Philippe Dubief-Béchet, vice-président de l’AGPB.

Pour Philippe Heusele, la feuille de route est claire « et cet outil se veut au service des grandes cultures pour rentrer dans le débat, montrer que nous savons de quoi nous parlons et se donner un projet fédérateur, catalyseur et motivant. Nous comptons exposer ce travail auprès d’un cercle de plus en plus large d’acteurs, puis au-devant de nos politiques. »