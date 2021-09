La Commission européenne a mis en consultation depuis le 24 septembre 2021, et jusqu’au 22 octobre 2021, une feuille de route sur la législation applicable aux produits végétaux à l’aide de certaines nouvelles techniques génomiques.

« Cette initiative vise à proposer un cadre juridique applicable aux plantes cultivées par mutagenèse ciblée et par cisgenèse ainsi qu’aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale qui contiennent de telles plantes. Elle se fonde sur les conclusions d’une étude de la Commission concernant les nouvelles techniques génomiques », informe la Commission.

Pour le deuxième trimestre de 2023

Son objectif est de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement, de permettre l’innovation dans le système agroalimentaire et de contribuer aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie « De la ferme à la table ».

Une autre consultation publique suivra durant le deuxième trimestre de 2022 pour une adoption par la Commission de la proposition de règlement un an plus tard.