En raison d’une croissance plus marquée des exportations que celle des importations, l’excédent des échanges agroalimentaires français a progressé de 59 millions d’euros en un an pour atteindre 755 millions d’euros en février 2022.

Dans une note de conjoncture diffusée le 19 avril 2022, Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, indique qu’en février 2022 « l’excédent commercial agroalimentaire atteint 755 millions d’euros ».

En glissement annuel, il enregistre une « augmentation de 59 millions d’euros ». Selon Agreste, « il s’agit du plus haut niveau pour un mois de février depuis 2015 ». « Ce résultat est la conséquence d’une croissance des exportations (plus de 1 milliard d’euros, soit +19 %) plus importante en niveau que celle des importations (+958 millions, soit +21 %) », explique-t-il.

Par ailleurs, Agreste précise que « la hausse de l’excédent commercial agroalimentaire [de la France] repose exclusivement sur les échanges de produits bruts avec l’UE », avec +262 millions d’euros sur un an.

Des exportations vers les pays tiers contrebalancées par une hausse des importations

Dans le détail, l’excédent commercial de la France avec les pays tiers s’établit à 670 millions d’euros, soit une baisse de 191 millions d’euros entre février 2021 et février 2022.

Du côté des exportations, elles progressent de 291 millions d’euros sur un an (soit +12 %). Elles sont portées à 90 % par les produits transformés (+263 millions d’euros) « principalement à travers les ventes de vins et spiritueux qui progressent de 201 millions d’euros », précise Agreste.

La progression de ces exportations est cependant contrebalancée par une augmentation plus importante des importations, avec une hausse de 482 millions sur un an (soit +32 %). Agreste explique que « cette évolution concerne pour près de 60 % les produits transformés, en lien principalement avec des achats de préparations à base de produits de la pêche, d’huiles, de tourteaux et de corps gras dans un contexte de prix élevés mais aussi de viandes en provenance du Royaume-Uni ».

Pour ce qui est des échanges de produits bruts avec les pays tiers, l’augmentation des importations (+204 millions) repose essentiellement sur les graines oléagineuses (colza et soja) et les légumes (tomates). « Les importations de graines oléagineuses (colza australien et soja brésilien principalement) croissent de 59 millions essentiellement du fait de prix en hausse pour le colza (+42 %) et de quantités achetées en augmentation pour le soja », souligne Agreste.

« Au total, l’excédent des échanges de produits transformés diminue de 15 millions d’euros sur un an et le déficit commercial en produits bruts se creuse de 176 millions », précise-t-il.

Augmentation de 25 % des exportations de céréales vers les pays de l’Union européenne

Avec les pays de l’Union européenne (UE), le solde des échanges est, quant à lui, positif pour le quatrième mois consécutif, avec un excédent de 86 millions d’euros. Il est en hausse de 250 millions sur un an. Cette progression est principalement due à une plus forte augmentation des exportations (+26 %), comparativement à celle des importations (+16 %).

Avec 727 millions sur un an, la hausse des exportations concerne autant les produits bruts que les produits transformés. Néanmoins, elle intervient surtout au niveau des ventes de céréales et, dans une moindre mesure, de viande et de produits de l’abattage mais aussi de boissons.

« Au premier rang des produits bruts exportés, la valeur des expéditions de céréales progresse de 174 millions (+25 % sur un an). Les quantités de céréales expédiées d’une année sur l’autre […] augmentent de 43 % vers l’UE, notamment vers l’Espagne et les Pays-Bas. Surtout, les prix moyens à l’exportation augmentent encore sensiblement sur un an pour le blé tendre (+23 %) et les orges (+32 %) », détaille Agreste.

De leur côté, les importations en provenance des pays de l’Union européenne augmentent de 476 millions entre février 2021 et février 2022. Cette augmentation « est portée à plus de 80 % par les produits transformés, à travers, entre autres, les achats de viande (notamment en provenance des Pays-Bas et de la Pologne), de produits laitiers (beurre) mais aussi d’huiles et de corps gras », énonce Agreste.