Saipol a collecté 80 000 tonnes de graines « bas carbone »

Dans un communiqué de presse diffusé le 25 février 2021, Saipol, filiale du groupe Avril, dresse un bilan de sa solution OleoZE lancée voilà un an, avec 80 000 tonnes de graines de colza et de tournesol collectées en 2020, « soit un équivalent de 120 000 tonnes d’émission de dioxyde de carbone (CO 2 ) évitées », indique l’entreprise.

> À lire aussi : 10 000 t de colza et tournesol « durables » commercialisées (16/09/2020)

Un bonus de 25 €/t en moyenne en 2020

Lancée en février 2020 puis consolidée en septembre dernier « pour une version améliorée », la solution OléoZE permet une rémunération supplémentaire des graines de colza et de tournesol conduites selon un itinéraire technique favorable au stockage du carbone dans les sols et aux économies d’énergie fossile.

À destination des collecteurs et des agriculteurs stockeurs, le bonus GES (gaz à effet de serre) « a atteint jusque 40 €/t de graines en 2020, et 25 €/t en moyenne », indique l’entreprise qui rémunère les graines par la vente d’énergies bas carbone.

Ainsi, « c’est la concrétisation sur le terrain de l’initiative 4 pour 1 000 », souligne Emelie Halle (responsable OleoZE chez Saipol), et un levier pour le maintien ou le développement des pratiques de conservation des sols.

Augmenter les volumes collectés en 2021

Outre un nouveau logo « plus inspirant », les objectifs d’OléoZE pour la campagne 2021 sont d’augmenter les volumes de graines collectées, en poursuivant l’appui sur les organismes collecteurs, déjà majoritairement mobilisés pour la collecte 2020. Ces derniers sont par ailleurs « en capacité d’accompagner les agriculteurs dans la transition des pratiques agricoles », indique Thibaut Dumans, acheteur Colza chez Saipol.

L’entreprise se dit confiante sur la place du colza dans la rotation, malgré les difficultés techniques et climatiques de ces dernières années. Rappelant l’importance agronomique de cette culture, Thibault Dumans souligne que le bonus GES « est un levier complémentaire pour que les agriculteurs fassent de nouveau le choix du colza ».