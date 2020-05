Le mois d’avril 2020 a enregistré des températures 2,8°C au-dessus de la normale, sur l’ensemble du territoire. Une moyenne qui s’est accompagnée d’une pluviométrie globalement déficitaire, mais de façon contrastée entre le nord et le sud de la France.

Dans une note de d’Infos rapides, Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, indique que la température moyenne du mois d’avril s’est établie à 14,1°C en France métropolitaine. Une hausse du thermomètre accompagnée d’une pluviométrie globalement déficitaire sur l’ensemble du territoire.

> À lire aussi : « 53 départements exposés à un risque de sécheresse » (14/05/2020)

Le troisième mois d’avril le plus chaud depuis 1900

« La douceur s’est installée dès la deuxième décade sur l’ensemble des régions », précise Agreste. Avec ces 2,8°C au-dessus de la normale, « il s’agirait du troisième mois d’avril le plus chaud depuis 1900 », note encore Agreste. Le nord et le sud-ouest de la France ont enregistré les écarts les plus importants.

En avril 2020, la température moyenne s’est établie 2,8°C au-dessus de la normale. © Météo-France

> À lire aussi : « Chaleur précoce record dans le sud de la France » (11/05/2020)

Une pluviométrie globalement déficitaire

En moyenne, la pluviométrie a été déficitaire de 19 % sur la France métropolitaine au mois d’avril, mais de façon contrastée. Les régions du Sud-Est et de la Corse, touchées par un épisode orageux méditerranéen, ont été très arrosées. À l’inverse, le Nord-Est (–71 %), le Nord et le Centre-Est (–50 %) ont reçu moins de la moitié de leur pluviométrie normale.

Les précipitations cumulées depuis le 1er avril 2020 sont en moyenne déficitaires de 8 %. L’indice d’humidité des sols au 1er mai 2020 est inférieur à la normale, au-dessus d’une ligne allant du Finistère aux Bouches-du-Rhône et sur le littoral ouest de la Corse.

Les précipitations cumulées depuis le 1er avril 2020 sont en moyenne déficitaires de 8 %. © Météo-France

> À voir aussi : Votre météo personnalisée