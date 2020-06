pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La température moyenne du mois de mai s’est établie à 16,6°C en France métropolitaine, soit +1,4°C par rapport à la normale », indique le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos Rapides — Climatologie diffusée le 12 juin 2020. Après une deuxième décade plutôt fraîche, la troisième a enregistré des températures particulièrement élevées (+4,3°C en moyenne dans le Sud-Ouest et l’Ouest).

Pluviométrie déficitaire de 17 %

Quant à la pluviométrie, elle a été globalement déficitaire, de 17 % en moyenne sur l’Hexagone. « À l’exception du Sud-Est et de la Corse, l’ensemble des régions a enregistré une pluviométrie déficitaire, notamment le Nord et l’Ouest ». Les précipitations cumulées depuis le 1er mars 2020 sont déficitaires en moyenne (–12 %), avec des disparités géographiques : excédentaires dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, déficitaires dans les autres régions.

L’indice d’humidité des sols au 1er juin 2020 est inférieur à la normale sur la quasi-totalité des régions. « Seules la Gironde, la Corse et quelques zones éparses autour du littoral méditerranéen restent légèrement supérieures à la normale », informe le ministère.

