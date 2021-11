Le blé tendre français est valorisé de bien des manières : pour répondre aux attentes de tous les acteurs, la génétique joue un rôle primordial. Pour s’y retrouver entre les variétés, des outils voient le jour. Arvalis travaille à un outil de classement des variétés de blé tendre pour faire correspondre l’offre aux attentes des meuniers, une filière aux besoins très segmentés.

« Il est peu envisageable de faire autant de tests qu’il y a d’application au moment de l’inscription et de la post-inscription, a expliqué Adeline Streiff, d’Arvalis, lors des Journées techniques des industries céréalières les 23 et 24 novembre 2021. Pas contre, nous avons des bases de données solides. » L’objectif est donc de mieux valoriser les données existantes pour obtenir un classement de variétés par application.

Données agrégées

« Pour faire de la brioche, plusieurs critères peuvent nous intéresser, comme la teneur en protéine, la force boulangère, les volumes obtenus lors du test de panification, et dans une moindre mesure la couleur, liste Adeline Streiff. On agrège tous ces éléments en donnant des points et des seuils. Cela nous permet d’obtenir un classement pour ce débouché ».

Pour faire de la pâte feuilletée par exemple, un fort poids est donné au critère de l’allongement mesuré lors du test de panification. La version actuelle de l’outil, un prototype, a été développée en travaillant avec un panel de meuniers. La version web pourrait être disponible en 2022.

Marchés de l’exportation

« Arvalis diffuse également, depuis 2017, un indicateur d’accès aux marchés export des variétés de blé tendre », rappelle Adeline Streiff. Développé avec l’Union française des semenciers (UFS), il est basé sur la classification de la récolte d’Intercéréales (1).

Il détermine la probabilité que telle ou telle variété accède aux classes « Supérieur » et « Premium » sur la base de ces critères : taux de protéines, force boulangère et poids spécifique.