« Le conseil d’administration de Vivescia a décidé du versement d’une prime de 1 €/t pour les céréales engagées en certification environnementale niveau 2 ou 3 HVE (Haute valeur environnementale) pour la récolte 2021 », a annoncé le groupe coopératif implanté dans le Nord-Est de la France par un communiqué le 22 octobre 2020. Une décision qui « traduit concrètement [sa] conviction » en faveur de cette certification.

Christophe Büren, président de Vivescia, souhaite par là « adresser un signe de reconnaissance méritée à tous ceux qui sont déjà certifiés, et lancer un signal aux agriculteurs-coopérateurs, désireux de s’engager dans cette démarche de progrès ».

Des partenariats pour réduire les coûts

« Les équipes de Vivescia accompagnent les agriculteurs-coopérateurs à chaque étape de la démarche, en petit groupe (niveau 2) ou individuellement (niveau 2 et 3) », précise le groupe, qui a par ailleurs noué un partenariat avec les chambres d’agriculture de la Marne et de l’Aube pour mutualiser le coût de la certification collective (niveau 2). « D’autres partenariats publics et privés sont en cours de construction », annonce-t-il.

