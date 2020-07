Moisson blé 2020, aussi vite commencée, aussi vite terminée ... moins de surface (60%) suite aux difficiles conditions d'implantation ... et 40% de rendements par rapport à la moisson 2019.... #moisson2020 pic.twitter.com/06fgE2Qs6T

Ce midi au repas: -Cette après-midi je sème des petites graines: avoine, phacelie, vesce, trèfle, radis, moutarde... - et du ketchup aussi? Dit la petite de 4ans. J'adore #couverts #ACS pic.twitter.com/MZ32shzH3b

Après une bonne journée de #moisson2020 dans les blés, on attaque la 2ème journée #Paille ! pic.twitter.com/b2PpBv6rY8

Si vous voulez bien commencer la journée, suivez-moi on emmène les chèvres au parc ! Ça sera en écoutant le #podcast 106 de @FqMMA pour moi !! Bonne journée #BergerDuMma #FrAgTw #eleveur #Caprin #pastoralisme @LapilusTaylor pic.twitter.com/Xl0W5n8WSa

Récolte de nos lentilles corail et blé tendre associés avec une machine super bien réglée par @serge_vernet Semis du 24 février : 80 kg/ha lentilles + 85 kg/ha blé tendre Semis direct après couvert de moutarde CIPAN destruction glyphosate 2 l/ha depuis 0 désherbage!!!!! pic.twitter.com/kohq9iEncS

Aujourd'hui, c'était la dernière journée de moisson



Et ce matin, on a pris le temps de décortiquer, avec le technicien cultures, les analyses de nos sols.



Objectif ?! Améliorer leur fertilité, pour produire des céréales en quantités, et en qualités pic.twitter.com/6rgbRXN4j2