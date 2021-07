Cette nuit,nous avons eu des orages et des vents violents il en est fini pour le maïs semence achevé par cet épisode météo, les autres maïs sont couchés et nos soja qui était magnifique ont versé aussi.Nous n’avons plus d’électricité et d’internet depuis 2h30 du mat #findumonde pic.twitter.com/cs084iT42q