Après le démêlage-broyage des mâles, nous sommes en plein andainages des #betteraves #semences avec @MacDon et de nuit pour éviter l'égrenage ! #ceuxquifontlessemences @DeleplanqueCie @Fred13105 @gnis @GnisOuest @FPetorin @salle_tourne @ArteroPaule @MaximeBoutonDE1 @BruCardot pic.twitter.com/lHb2AWn869

Pour la #Milpa au #jardin #potager , c'est maintenant l'heure de la récolte du #maïs doux ! (2 épis par pied) Le barbecue de ce soir aura un délicieux goût croquant et sucré https://t.co/AvZ79Ufydz pic.twitter.com/bDfQHMfyG2

Qui a dit que les cochons du bon jambon étaient malheureux ? Début d’une belle existence aux Aldudes . Jeux , espiègleries, taquineries . Puis c’est la montagne , ses vergers et ses châtaigniers. Kintoa, le cochon qui nous va #agrilove #noseleveursontdutalent pic.twitter.com/qAwfwTyLwY

Dernière ligne droite pour la moisson ! 2j d’orge de printemps #Planet et le #LinSemence la semaine prochaine !Et les d’ici un mois si pas de significative... pic.twitter.com/JI8meNDqTq

#Busards 2020: Toujours plus de nids à protéger de la moisson. Mais des agriculteurs de plus en plus aidant. Travailler avec eux cette année a été une vraie partie de plaisir. @jeanpaulvinot @BPatenotre @flora_cb1 @LPOFrance pic.twitter.com/qU13npBdRP