Comme tout les ans, circuler en tracteur pendant la moisson est un parcours du combattant... Mais cette année, j'ai investi dans une caméra, pour me couvrir en cas de pépin, et accessoirement montrer la débilité de certains pic.twitter.com/8J3ENMAXns

Parlons #ACS et #Colza . Dans cet #Exception associé au TFBN , impasse anti dicot. Qq laiterons a signaler. Malgré la grêle et excès d'eau , les 3T sont atteintes Le broyage va permettre au TFBN de prendre le dessus en vue d'un beau #Blé @terresinovia @ColzaDifferent pic.twitter.com/rW1XPfSCE3

Les de vendredi ont fait des dégâts. Sur ma commune colza et touchés. On voit l'effet variétés Mambo vs Melange hybrides. On verra lundi nos essais #ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/648OUB8Lz1