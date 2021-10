Colza associé avec/sans #digestat un colza associé en plus d'être associé doit être alimenté comme il faut #colzarobuste #AzoteAutomne pic.twitter.com/BBbSFWdicG

Ici, récolte des potirons pour faire de la soupe et plats cuisinés pour @Bonduelle_Group pic.twitter.com/DrfA7z3CaI

Destruction des tiges de tournesol et préparation du terrain pour le blé qui va suivre. Les rouleaux hacheurs sont ils une bonne alternative au broyeur ? A suivre #bonnel @lemkenfrance pic.twitter.com/zGl4D2ayfU

Car on a récolté, transporté, tassé, recouvert plus de 6000 tonnes de maïs en équipe



Car les gars avec qui je bosse sont géniaux, qu'on aime prendre l'apéro ensemble et se marrer



J'aime mon métier pic.twitter.com/Lm1MRA5ucN