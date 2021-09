Cession d’activités

Tereos cède son activité d’amidon en Chine

Tereos se sépare de ses activités de production d’amidon en Chine pour réduire sa dette.

Dans le but de réduire sa dette et de se recentrer sur ses activités majeures, Tereos (Beghin Say) tire une croix sur le marché chinois de l’amidon. Ce 15 septembre 2021, le géant mondial du sucre a annoncé avoir vendu ses parts détenues dans deux coentreprises chinoises.