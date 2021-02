« Bayer annonce aujourd’hui […] son intention de vendre Environnemental Science », a indiqué le groupe dans un communiqué de presse, précisant vouloir se « concentrer sur ses activités agricoles », au moment où l’usage de produits phytosanitaires est de plus en plus décrié voire bientôt interdit.

600 millions d’euros de chiffre d’affaires

Cette activité destinée aux usagers non professionnels, qui pèse 600 millions d’euros de chiffre d’affaires, fournit des pesticides « pour lutter contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes dans les zones non agricoles ».

Cette division a été considérablement étoffée par le rachat de l’américain Monsanto en 2018, mais fait face à une avalanche de procédures judiciaires aux États-Unis contre le glyphosate vendu sous la marque Round’up, un désherbant soupçonné d’être cancérogène par le Circ, une émanation de l’OMS.

Des milliards pour éteindre les plaintes contre le glyphosate

Le groupe a conclu en juin 2020 un accord de plus de 10 milliards de dollars pour mettre fin aux 125000 procédures dans ce dossier. Celui-ci a pour le moment été rejeté partiellement par la justice, réservée sur la partie de l’accord sur les poursuites futures.

Début février, Bayer annonçait un « accord formel [pour un montant de 2 milliards de dollars, NDLR] avec les avocats des plaignants pour gérer et résoudre les futures plaintes ».

Une plainte des actionnaires

En Allemagne, Bayer fait aussi face à un recours d’actionnaires lui reprochant de ne pas les avoir informés sur les risques liés au Round’up lors de l’acquisition de Monsanto en 2016. L’actuelle autorisation dans l’Union européenne du glyphosate expire fin 2022 et plusieurs pays européens ont déjà annoncé vouloir s’en passer dans les années à venir.

Bayer doit présenter jeudi ses résultats annuels de l’année 2020. Son chiffre d’affaires est attendu en baisse à 41,5 milliards d’euros, contre 43,5 en 2019, par les analystes cités par Factset. Le titre du groupe a été boosté par l’annonce, gagnant 3,32 % à 55,11 euros à la Bourse de Francfort, sur un indice vedette Dax en hausse de 0,80 % à 13976,00 points.