La production nationale de tomates destinée au marché du frais de la campagne 2022 augmenterait de 5 % sur un an et de 6 % par rapport à la moyenne 2017-2021, à 562 000 tonnes, indique Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans une note diffusée le 30 juin 2022.

Baisse des rendements avec le prix du gaz

L’augmentation des prix du gaz a pesé sur les rendements des tomates sous serre en début d’année, les producteurs ayant fait le choix de minimiser leur recours au chauffage.

Le repli des rendements devrait toutefois être compensé au niveau national, par les surfaces en hausse de 13 % sur un an, et de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale, note Agreste. Leur progression serait particulièrement forte dans le Sud-Est, premier bassin de production avec 1 151 ha attendus sur les 2 879 de la production nationale, avec une hausse de 34 % sur un an.

Ainsi dans le Sud-Est, la production est estimée en hausse de 49 % sur un an et de 31 % par rapport à la moyenne 2017-2021, alors qu’elle est attendue en baisse dans les autres bassins (entre 3 et 10 % sur un an).