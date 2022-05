Ce jeudi 19 mai 2022, le Conseil international des céréales (CIC) a publié ses dernières estimations de la production ainsi que de la consommation mondiale de céréales et de soja pour la campagne de 2022-2023. Le CIC a également profité de cette occasion pour mettre à jour le bilan mondial de la campagne de 2021-2022.

Une baisse de la production mondiale de céréales en 2022-2023

Selon les chiffres actualisés du CIC, la production mondiale de céréales est estimée à 2 251 millions de tonnes pour la campagne de 2022-2023, soit une baisse de 40 millions de tonnes sur un an, les récoltes de blé, de maïs et de sorgho étant amoindries.

« La consommation d’aliments pour animaux étant freinée par les prix élevés du marché et le rationnement de la demande qui en résulte, la consommation totale devrait chuter de 8 millions de tonnes, à 2 279 millions, soit la première contraction annuelle depuis 2015-2016 », explique le CIC.

Du fait de la réduction des stocks dans les principaux pays exportateurs, les stocks de céréales de fin de campagne sont estimés à 580 millions de tonnes (–-27 millions de tonnes sur un an). De leurs côtés, « les échanges mondiaux devraient diminuer de 3 %, à 404 millions de tonnes, principalement en raison de la baisse des volumes de maïs et d’orge », indique le dernier rapport.

Pour 2021-2022, ma production mondiale de céréales atteint un nouveau record de 2 291 millions de tonnes, soit une augmentation de 3 millions de tonnes par rapport au mois d’avril, « principalement en raison d’une amélioration pour le maïs », précise le CIC.

La consommation totale progresse également de 5 millions de tonnes par rapport au mois d’avril pour atteindre 2 286 millions de tonnes. « En partie à cause de la restriction des expéditions de l’Ukraine, le commerce mondial devrait se contracter de 2 %, à 416 millions de tonnes », explique le rapport.

Nouveau record pour la production de soja pour 2022-2023

Concernant le soja, la production mondiale pour 2022-2023 serait en hausse de 11 % par rapport à la campagne précédente, atteignant un record de 387 millions de tonnes. Selon le CIC, ce fort redressement s’explique par des récoltes potentiellement abondantes dans les trois principaux pays producteurs.

« L’utilisation devrait rebondir en raison de la demande croissante de produits à base de soja dans les secteurs de l’alimentation animale, de l’alimentation humaine et de l’industrie, tandis que les stocks pourraient s’accumuler », détaille le rapport. Les tendances sont ainsi les mêmes pour la consommation et les stocks de fin de campagne, qui enregistre respectivement 374 et 58 millions de tonnes.

En raison de la chute de la production sud-américaine, la production mondiale de soja pour la campagne 2021-2022 baisse de 5 % en un an, à 349 millions de tonnes. « Cette baisse entraînant une contraction de l’offre, la consommation et les stocks devraient diminuer, ces derniers de 18 % en glissement annuel », ajoute le CIC.