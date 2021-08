Il s’agirait de la récolte d’abricots la plus faible depuis 42 ans : la production française de 2021 serait inférieure de 54 % à la moyenne des cinq précédentes campagnes, et de 35 % à 2020, du fait des dégâts du gel printanier, constate Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans une note diffusée le 6 août 2021.

La production 2021 serait inférieure de 54 % à la moyenne des récoltes de 2016 à 2020. © Agreste

Toutes les régions sont concernées

Le gel printanier historique a touché toutes les régions productrices, et plus durement le couloir rhodanien. Les variétés les plus tardives comme le Bergeron, essentiellement localisées en Vallée du Rhône, sont les plus touchées, détaille Agreste.

Seul un quart de la production d’une année « normale » y est attendu. Après le gel, la grêle et le vent en juin, puis les nombreux orages en juillet avaient continué d’entamer le potentiel de production de la région.

En Languedoc et Roussillon, le potentiel initial avant le gel était très important. Le gel a principalement touché les variétés hâtives, et causé des pertes variables : les zones proches de la Méditerranée, le Roussillon ainsi que certains vergers du Gard ont été relativement épargnés.

En revanche, les pertes sont « très importantes » en Paca, où la production est attendue 70 % en dessous de sa moyenne quinquennale.

Même sort pour les voisins européens

Selon Medfel, l’Europe a aussi été durement frappée par le gel, conduisant à la plus faible production des 30 dernières années. La récolte européenne 2021 fléchirait ainsi de 20 % par rapport à la faible récolte de 2020, et de 40 % par rapport à la moyenne 2015-2019.

En Italie, Espagne et Grèce, la production chuterait respectivement de moitié, d’un tiers et d’un quart par rapport au niveau moyen 2015-2019.

Le chiffre d’affaires français recule d’un tiers

À trois mois de campagne (mai à juillet 2021), le chiffre d’affaires national provisoire reculerait de près d’un tiers sur un an et par rapport à la moyenne 2016-2020. La forte baisse des quantités produites n’aurait pas été compensée par la hausse des cours.