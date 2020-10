pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans ses prévisions du mois d’octobre, le Conseil international des céréales (CIC) a revu à la baisse d’un million de tonnes (Mt) la production mondiale de céréales (blé et céréales secondaires) pour 2020-2021, à 2 226 Mt. Cela résulte de « la réduction des perspectives de production de maïs (principalement dans l’UE, l’Ukraine et les USA) », qui est « en partie compensée par des estimations plus élevées pour les autres céréales ».

Contraction en maïs

La consommation est par ailleurs attendue en légère hausse par rapport au mois précédent (2 223 Mt soit +3 Mt sur un mois). À cela s’ajoutent des stocks d’ouverture réduits, ce qui entraîne une baisse de la projection des stocks de clôture à 619 Mt (-10 Mt sur un mois). « Les ajustements des stocks de maïs des cultures anciennes et nouvelles aux États-Unis, et chez les principaux exportateurs pour le blé, expliquent en grande partie la variation mensuelle des stocks mondiaux », souligne le CIC.

En raison d’une contraction en maïs en glissement annuel, « les stocks mondiaux de report de céréales à la fin de 2020-2021 ne devraient enregistrer qu’une légère hausse de 3 Mt sur un an ». Le CIC note que cette révision s’opère « malgré des augmentations importantes attendues des stocks de blé, d’orge, de sorgho, d’avoine et de seigle ».

Hausse des exportations de soja américain

En soja, les prévisions de production 2020-2021 du CIC sont ramenées à 370 Mt (- 3 Mt sur un mois), en raison de « déclassements des cultures aux États-Unis, en Argentine, en Inde et en Ukraine ». Cela représente tout de même une hausse de 9 % en glissement annuel.

« La consommation étant légèrement supérieure à celle d’avant, à un nouveau sommet, les reports de fin de saison sont légèrement réduits, à 46 Mt », indique le CIC. Par ailleurs, « conformément à des attentes supérieures pour le commerce, la projection des expéditions américaines est portée à un record d’environ 60 Mt ».

