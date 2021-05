La production nationale de choux-fleurs est estimée à 206 435 tonnes au 1er mai 2021, en diminution de 14 % par rapport à la campagne précédente, et de 23 % par rapport à la moyenne quinquennale, annonce Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note de conjoncture diffusée le 21 mai 2021.

La météo et la baisse des surfaces amputent les récoltes

Les conditions climatiques et l’assolement de la saison 2020-2021 ne sont pas favorables à la production. La surface nationale implantée en choux-fleurs serait de 15 047 ha, en recul de 1 % sur un an et de 9 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.

Du côté de la production, les fortes précipitations de décembre et janvier retardent d’abord la récolte. Puis le froid affecte les rendements, avant que les intempéries de février ne viennent à nouveau perturber les récoltes bretonnes et normandes. Ces dernières baissent fortement sur un an, et la qualité du produit se dégrade avec l’humidité sur les deux premiers mois de l’année.

En mars 2021, la baisse saisonnière de production est en avance. En avril, les récoltes sont considérablement amoindries avec l’épisode de gel ainsi que le manque de précipitations.

La production de chou-fleur sur la saison 2020-2021 recule fortement sur un an et par rapport à la moyenne de 2015 à -2020. © Agreste

Les cours fluctuent

Le début de la campagne est marqué par des cours soutenus, l’offre étant encore limitée, la demande dynamique et la commercialisation perturbée par la crise sanitaire.

À l’été 2020, les prix sont instables et la filière connaît plusieurs crises conjoncturelles. La

valorisation à l’exportation permet cependant de conserver des prix globalement rémunérateurs.

En novembre, l’offre est plus importante et la demande insuffisante : les prix chutent, malgré un marché à l’exportation actif et une nouvelle crise conjoncturelle se déclenche. Une partie de la production est alors dirigée vers la transformation. Les cours restent bas en décembre, du fait d’une forte concurrence sur le marché européen.

Au début de janvier 2021, la production est déficitaire et le chou-fleur breton renoue avec le succès à l’exportation, permettant une revalorisation des prix. Ces derniers se raffermissent en mars de façon plus marquée qu’à l’accoutumée, grâce à une offre réduite par les intempéries et au marché européen déficitaire. En avril, les prix restent inférieurs à ceux d’avril 2020 (–4 %), mais restent soutenus par rapport à la moyenne quinquennale (+37 %).

Les cours du chou-fleur sont dynamiques en début et en fin de saison sur la campagne de 2020-2021. © Insee — Agreste

Les importations augmentent

En cumul de juin 2020 à mars 2021, la France a importé 48 500 tonnes de choux-fleurs et de brocolis, soit une hausse de 15 % sur un an, et en a exporté 89 200 tonnes (–6 % sur un an). Le solde commercial positif de 40 700 tonnes se dégrade ainsi de près de 23 % sur la même période.