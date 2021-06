Les cours du blé, du maïs et du soja à la Bourse de Chicago ont nettement reculé ce jeudi 3 juin 2021 face à la remontée du dollar ce qui a suscité des prises de profits.

« Le dollar s’est raffermi pour atteindre un niveau qu’on n’a pas vu depuis un certain temps et les cours sont restés assez hauts cette semaine, ce qui a provoqué des prises de profits », a indiqué jeudi Dewey Strickler d’Ag Watch Market Advisors. Le billet vert était en hausse de 0,70 % face à l’euro vers 19 h 00 GMT à 1,2126 dollar pour un euro, un niveau plus vu depuis la mi-mai.

Aucune vente à la Chine cette semaine

L’analyste a souligné aussi qu’aucune vente de céréales, notamment de maïs, n’avait été enregistrée par le ministère américain de l’Agriculture vis-à-vis de la Chine depuis une semaine, un autre argument pour expliquer la faiblesse des cours. La météo était en outre plutôt favorable avec des températures au-dessus de la normale à travers le midwest pour les deux prochaines semaines.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,7625 dollars contre 6,8750 dollars à la précédente clôture, en baisse de 1,63 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,6200 dollars contre à 6,7500 dollars mercredi, en baisse de 1,92 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 15,4925 dollars contre 15,6250 dollars en repli de 0,84 % par rapport à la veille.

AFP