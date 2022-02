Bourse de Chicago

Soja, maïs et blé en hausse après le rapport Wasde

2 h

Les cours du maïs et du soja, et dans une moindre mesure du blé, ont conclu en hausse mercredi 9 février 2022 à Chicago après la publication du rapport américain Wasde montrant une production réduite de l’oléagineux et du maïs pour le Brésil et l’Argentine notamment.