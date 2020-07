Les cours du soja et du maïs ont baissé le mardi 28 juillet 2020 après une hausse plus importante que prévu des semis jugés de qualité supérieure par le gouvernement américain. Le blé s’est aussi replié.

72% des cultures de soja et de maïs étaient considérées comme « bonnes à excellentes » à l’issue de la semaine dernière, selon un rapport du ministère de l’Agriculture diffusé lundi en fin de journée. C’est plus que la semaine précédente (69 %) et que les anticipations du marché, qui anticipaient une part de 70 %.

La météo scrutée de près

« Les investisseurs s’intéressent plus aux rendements des cultures qu’à l’état de la demande », observe Mike Lung, de la maison de courtage Allendale. « Même avec l’accélération des ventes que nous avons observée ces 10 dernières séances, il semble que l’attention du marché se porte entièrement sur ce qu’il va se passer en août et sur l’influence que la météo aura sur les rendements potentiels », poursuit l’expert.

Pour la première fois depuis le 13 juillet, le ministère américain de l’Agriculture (USDA) n’a pas fait part mardi de nouvelles commandes de produits agricoles américains par des acheteurs étrangers. Les États-Unis restaient sur plusieurs ventes consécutives de maïs et de soja, notamment à destination de la Chine.

Du côté du blé de printemps, la proportion des semis jugés « bons à excellents » s’est établie à 70 %, en hausse de 2 % par rapport à la semaine précédente. Par ailleurs, l’Égypte a passé une commande massive de 470 000 tonnes de blé auprès de la Russie et de l’Ukraine, ce qui a eu pour effet de peser sur le cours de la céréale américaine.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,3000 dollars, contre 3,3450 dollars lundi (–1,35 %).

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,2350 dollars– contre 5,2775 dollars à la précédente clôture (–0,81 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre le plus échangé, a terminé à 8,8750 dollars, contre 8,9975 dollars lundi (–01,36%).