Bourse de Chicago

Sècheresse et possibles quotas en Russie font monter le blé

-235 min

Les cours du blé à la Bourse de Chicago profitent de la sécheresse dans l’est de l’Europe et en Russie ainsi que de rumeurs sur la mise en place de quotas d’exportation pour le blé russe. © GFA

Les cours du blé, au plus fort depuis deux ans, ont poursuivi leur hausse ce mercredi 7 octobre 2020 à la Bourse de Chicago, aidés par la sècheresse en Russie et la possibilité de prochaines restrictions russes à l’exportation. Le maïs a suivi le mouvement et le soja aussi, soutenu par des commandes chinoises notamment.