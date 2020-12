« Les investisseurs rééquilibrent leurs portefeuilles à la fin de l’année et comme les prix du blé étaient proches de sommets, c’était l’occasion pour certains de réduire leurs positions », a souligné Alan Brugler, de Brugler marketing and management.

Une météo favorable aux céréales américaines

Le cours du blé a terminé en chute de 1,95 %. En outre, les pluies et la neige tombées dans le centre des États-Unis sont favorables aux cultures céréalières, ce qui a encore poussé son prix à la baisse.

Le soja a également fini en repli (–0,65 %), subissant également des prises de profits. Des espoirs concernant l’issue des négociations dans la grève qui affecte les professionnels de l’industrie du soja en Argentine ont également fait reculer les cours, a indiqué Alan Brugler.

Fin possible des grèves en Argentine

L’Argentine est le plus gros exportateur au monde de tourteaux de soja, et l’un des plus importants producteurs de soja. Un vote des salariés en grève depuis plus de deux semaines doit intervenir mardi sur une contre-proposition et pourrait mettre un terme au mouvement.

Le soja a par ailleurs fait l’objet de plusieurs commandes à l’exportation, dont 233 700 tonnes et 33 000 tonnes vers des destinations inconnues pour la campagne en cours ainsi que 125 000 tonnes pour la campagne de 2021-2022.

Le maïs a conclu en nette hausse, profitant d’une vente à l’exportation de 149 572 tonnes pour une destination inconnue annoncée par le ministère américain de l’agriculture.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé en repli de 1,95 %, à 6,1475 dollars, contre 6,2700 dollars jeudi, la veille de Noël où les marchés étaient fermés.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 4,5650 dollars, contre 4,5100 dollars jeudi, en hausse de 1,22 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a terminé à 12,5525 dollars, contre 12,6350 dollars à la dernière clôture, perdant 0,65 %.