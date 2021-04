Bourse de Chicago

Maïs, soja et blé en hausse dans un marché volatil

Le cours du principal contrat de maïs a solidement augmenté mardi 13 avril 2021 à Chicago suivi par ceux du blé et du soja, dans un contexte de stocks américains étroits et d’attente d’un climat plus favorable aux cultures.