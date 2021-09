Les cours du maïs et du soja ont poursuivi leur recul mardi 31 août 2021, dans un marché qui manque toujours de visibilité quant aux perturbations provoquées par le passage de l’ouragan Ida sur les exportations de biens agricoles.

En fin de séance, le boisseau de soja s’est rapproché (12,8325 dollars) de son plus bas niveau de l’année, atteint le 20 août, à 12,7725 dollars. Le maïs, quant à lui, est descendu, toujours en séance, à des profondeurs plus explorées depuis début juillet.

La grande coopérative agricole américaine CHS a indiqué le mardi 31 août 2021 que sa plateforme logistique de Myrtle Grove, en Louisiane, était privée d’électricité, les premières informations écartant un rétablissement du courant avant deux à quatre semaines. Pour contourner cet écueil, CHS tente de se rabattre sur ses installations de Kalama (État du Washington), proche du port de Portland (Oregon).

Quant au géant de l’agroalimentaire Cargill, il a révélé que l’un de ses deux terminaux maritimes situés le long du fleuve Mississippi, à Reserve (Louisiane), avait fait l’objet de « dégâts significatifs ».

Pour les analystes de la Commerzbank, le blocage des exportations fait craindre que « les clients ne se tournent vers le Brésil ou l’Argentine », respectivement premier producteur mondial de soja et troisième producteur mondial de maïs.

Pour Dan Cekander, président du cabinet DC Analysis, cela contraint les États-Unis à finir la période de référence du maïs et du soja, dont l’année s’achève traditionnellement le 31 août 2021, « sur une mauvaise note ».

À cet événement s’ajoutent l’annonce de nouvelles pluies dans le Dakota du Sud et du Nord, ainsi que dans le Minnesota, qui devraient bénéficier au soja et au maïs, entraînant un peu plus les cours à la baisse.

En outre, la période qui précède les récoltes, comme c’est le cas pour le maïs, qui entre dans son dernier mois de maturation, correspond souvent à une baisse des cours, un phénomène saisonnier, rappelle Dan Cekander.

Quant au blé, il se stabilisait mardi après avoir été entraîné lundi par le recul du maïs et du soja, soutenu cette fois par la perspective d’une production mondiale moindre qu’attendue en début de saison, du fait de la sécheresse qui a frappé plusieurs pays.

Le Canada a ainsi annoncé lundi une production de blé attendue en retrait de près de 35 % par rapport à 2020.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé à 7,24 dollars, contre 7,2350 dollars à la précédente clôture, quasiment stable (+0,06 %).

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3475 dollars, contre 5,4275 dollars, en baisse de 1,47 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,9350 dollars, contre 13,0325 dollars lundi, en repli de 0,74 %.