Les prix du maïs et du soja se sont sensiblement élevés le mardi 24 août 2021, au lendemain de la publication, par le ministère de l’Agriculture américain (USDA) d’un rapport préoccupant sur l’état des cultures.

Après avoir reculé dimanche et lundi, plombé par des prises de bénéfices et l’arrivée de pluie sur plusieurs régions de production majeures, le cours du maïs a repris des couleurs, soutenu par le rapport hebdomadaire sur l’état des cultures.

Selon la dernière actualisation, quelque 60 % du maïs planté est en « bon » ou « excellent » état, contre 62 % lors de l’estimation précédente et 64 % deux semaines plus tôt. « C’est le troisième plus faible pourcentage » depuis 9 ans, a relevé Jason Britt, du courtier Central State Commodities. « Donc ça commence à attirer l’attention du marché. »

La météo inquiète

Le soja a lui aussi enregistré une légère détérioration, avec un pourcentage plus élevé des cultures en « mauvais » ou « très mauvais » état.

Les opérateurs s’inquiètent également d’un temps sec et de températures élevées durant les prochains jours, à une période cruciale pour le développement des gousses de soja, mais aussi pour la fin de la maturation du maïs, quand le blé est, lui, déjà récolté pour l’essentiel.

À la mi-août, l’USDA avait déjà revu à la baisse son estimation de rendement pour le soja, à 50 boisseaux par acre (0,4 hectare), contre 50,8 en juillet.

« Si on descend en dessous de 50 boisseaux, on va atteindre des niveaux de production très justes » par rapport à la demande, a prévenu Jason Britt. Après une série de commandes consécutives quotidiennes de plus de 100 000 tonnes au cœur du mois d’août, la Chine a de nouveau acheté 132 000 tonnes de soja mardi, selon un communiqué de l’USDA. Le Mexique, quant à lui, a passé commande de 125 300 tonnes de maïs.

Le blé, quant à lui, a enregistré mardi un léger repli, alors que l’USDA a fait état de récoltes nettement plus avancées que l’an dernier au même stade de l’année (77 % récoltés contre 46 %).

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé mardi à 7,3225 dollars, contre 7,3350 dollars, en baisse de 0,17 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,4425 dollars, contre 5,3550 dollars à la précédente clôture, en hausse de 1,63 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,3175 dollars, contre 12,9275 dollars lundi, prenant 3,01 %.