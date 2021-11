Les cours du maïs et du soja ont continué de baisser légèrement ce vendredi 19 novembre 2021 à la Bourse de Chicago, handicapés par la force du dollar et la chute des cours du pétrole.

Le cours du blé est resté en hausse à la Bourse de Chicago, récupérant au-delà des pertes de la veille. « C’était une séance volatile, plutôt orientée à la baisse pour le maïs et le soja, alors que les investisseurs s’éloignaient des prises de risques en se portant sur le dollar, en forte hausse », a souligné Don Roose d’US Commodities.

Un billet vert qui pèse sur les exportations américaines

Le dollar a de nouveau atteint vendredi un plus en haut en 16 mois face à l’euro à 1,1250 dollar en séance dans un contexte de craintes inflationnistes. Un billet vert robuste a tendance à désavantager les exportations de produits américains.

« Les matières premières des carburants verts ont aussi subi une pression à la baisse » dans le sillage de la chute des prix du brut vendredi, qui ont perdu plus de 3 %, a ajouté Don Roose, évoquant le maïs et l’éthanol. « Et les exportations globalement sont handicapées par la force du billet vert », a poursuivi l’analyste.

Le marché du blé, dont le prix est proche de ses plus hauts niveaux depuis neuf ans, est resté la tête hors de l’eau « sur les rumeurs que la Chine pourrait acheter du blé français », a souligné Don Roose.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a avancé de 0,36 % à 8,2300 dollars, contre 8,2000 dollars la veille.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé en repli de 0,39 % à 5,7075 dollars, contre 5,7300 dollars jeudi.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a perdu 0,15 % à 12,6325 dollars, contre 12,6525 dollars à la clôture précédente.

