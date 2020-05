Les cours du maïs et du soja à la Bourse de Chicago ont terminé en baisse ce vendredi 29 mai 2020, fragilisés par les prévisions météorologiques et les tensions sino-américaines. Les cours du blé ont terminé en hausse.

« Il est prévu des conditions sèches ce week-end sur l’ensemble du Midwest et des températures élevées la semaine prochaine, explique Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Cela devrait être favorable aux rendements du maïs et du soja et pèse donc sur leurs cours. »

Le blé manque d’eau

Les principales zones de culture du blé dur rouge d’hiver manquent pour leur part d’un peu d’humidité, « ce qui fait monter les cours du blé coté à Kansas City et par ricochet celui du blé coté à Chicago », estime Brian Hoops.

Les chiffres sur les ventes américaines hebdomadaires à l’étranger étaient pour leur part décevants pour le maïs, conformes aux attentes pour le soja et au-dessus des prévisions pour le blé.

Le ministère a par ailleurs fait état dans le système recensant au quotidien les plus grosses ventes à l’étranger d’une commande de 132000 tonnes de soja destinée à la Chine et d’une commande de 101600 tonnes de maïs pour une destination non précisée.

Tensions entre Pékin et Washington

Les acteurs du marché ont par ailleurs attendu vendredi une intervention du président américain, qui avait annoncé jeudi son intention de faire une conférence de presse sur la Chine au moment où les tensions entre les deux premières puissances mondiales se multiplient.

Ils veulent savoir si l’accord commercial signé mi-janvier, par lequel Pékin s’est engagé à passer d’importantes commandes de soja américain, pourrait être remis en cause. Mais la conférence de presse n’avait toujours pas eu lieu au moment de la clôture du marché.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,2575 dollars contre 3,2750 dollars jeudi (-0,53 %).

Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,2075 dollars contre 5,1450 dollars à la précédente clôture (+1,21 %).

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,4075 dollars contre 8,4700 dollars la veille (-0,74 %).