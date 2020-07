Bourse de Chicago

Les cours du maïs et soja lestés par les dernières prévisions météo

22 h

Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont reculé le 10 juillet 2020 après de nouvelles prévisions météorologiques plus favorables aux récoltes et des commentaires de Donald Trump sur la Chine. Ceux du blé ont progressé.