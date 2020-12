Les cours des principaux contrats de maïs, de blé et de soja cotés à la Bourse de Chicago ont regagné ce lundi 7 décembre 2020, une petite partie du terrain perdu vendredi et la semaine dernière, emmenés par le maïs.

Les cours qui étaient encore à la baisse en début de séance, sur les informations faisant état de potentielles sanctions des États-Unis contre la Chine, gros acheteur de soja et de maïs, se sont repris en matinée.

Des sanctions américaines contre des responsables chinois

Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions financières contre quatorze hauts responsables du Parlement chinois pour leur rôle dans l’adoption d’une loi sur la sécurité nationale controversée qui a « sapé l’autonomie de Hong Kong ».

Après plusieurs séances de repli ces jours derniers, « des chasseurs d’affaires sont intervenus en milieu de séance, ce qui a fait remonter les cours », a indiqué Dewey Strickler, d’Ag Watch Market Advisors au cours d’échanges plutôt calme.

Cours en retrait sur la semaine

Sur la semaine, les cours sont en retrait : le blé a perdu plus de 5 %, le maïs un peu plus de 3 % et le soja 2,41 %. Aucune vente à l’exportation n’a été annoncée par le ministère de l’agriculture américain lundi.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 5,7750 dollars, contre 5,7550 dollars vendredi, en hausse de 0,34 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2400 dollars, contre 4,2050 dollars en fin de semaine, en progression de 0,83 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,5850 dollars, contre 11,6300 dollars vendredi, en hausse de 0,38 %.