Les prix du blé et du maïs à la Bourse de Chicago se sont repliés ce vendredi 2 juillet 2021, plusieurs opérateurs prenant leurs bénéfices à l’issue d’une semaine marquée par un bond mercredi et avant un long week-end férié.

« Les gens réduisent leurs positions après une semaine volatile », a expliqué Don Roose, du cabinet de courtage US Commodities. Mercredi maïs et soja avaient pris respectivement 7,3 % et 6,6 % après la publication d’un rapport du gouvernement américain indiquant que les superficies consacrées cette année à ces cultures étaient moindres que prévues.

Les pluies de retour

Même si les surfaces dédiées au blé étaient apparues supérieures aux attentes, la céréale avait suivi le mouvement, son cours soutenu pour partie par l’annonce de stocks inférieurs aux attentes du marché.

Après un premier recul jeudi, le blé a poursuivi sa baisse vendredi, accompagné par le maïs.

Le mouvement a été accéléré par la perspective du week-end férié de la fête nationale (4 juillet) et l’annonce de pluies dans certaines régions agricoles, a détaillé Don Roose.

Sans nouvelle publication d’importance, le soja a lui terminé la journée en légère hausse, profitant d’un petit rebond lié à des conditions météos défavorables, selon Don Roose.

« Les rapports de mercredi sur les stocks et les semis ont été un événement majeur, mais le marché semblait l’avoir oublié en cette fin de semaine », a commenté Nick Paumen, du cabinet CHS Hedging, dans une note.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre, le plus échangé, a conclu à 6,5275 dollars contre 6,6550 dollars à la précédente clôture, reculant de 1,9 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,7975 dollars contre 5,8900 dollars mercredi, en baisse de 1,57 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,9900 dollars contre 13,9550 dollars la veille, gagnant 0,25 %.

