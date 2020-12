Bourse de Chicago

Les cours du blé, du maïs et du soja rebondissent

à la veille de la diffusion du rapport américain sur l’offre et la demande de produits agricole, les cours du blé, du maïs et du soja ont augmenté à la Bourse de Chicago ce 9 décembre 2020. © GFA

Le cours des principaux contrats de blé, de maïs et de soja cotés à la Bourse de Chicago sont remontés ce mercredi 9 décembre 2020, au lendemain d’une baisse et à la veille d’un rapport hebdomadaire du gouvernement américain sur l’offre et la demande de produits agricoles.