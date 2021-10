Le prix du soja a continué son repli lundi 4 octobre 2021, affecté par des stocks élevés ainsi que la possibilité d’une augmentation de la production mondiale au détriment du blé et du maïs, liée aux tensions sur le marché de l’engrais.

L’oléagineux avait déjà souffert de la publication, le jeudi 30 septembre 2021, du rapport trimestriel du ministère américaine de l’Agriculture sur les stocks des produits agricoles, qui avait révélé une hausse des stocks et de la production.

L’engrais perturbe les marchés

Les opérateurs s’inquiètent de la pénurie actuelle sur le marché de l’engrais, dont les prix ont explosé ces derniers jours. L’urée a atteint 700 dollars la tonne lundi sur le marché à terme, en hausse de plus de 40 % depuis jeudi. En cause, l’annonce de la Chine, qui a suspendu, la semaine dernière et au moins jusqu’en juin prochain, ses exportations de phosphore, dont elle est le premier producteur mondial.

Dans le même temps, « l’Europe a des problèmes » d’approvisionnement en gaz naturel, utilisé dans l’élaboration d’engrais, souligne Michael Zuzolo, président du cabinet Global Commodity Analytics and Consulting. « Et cela commence à faire réfléchir le marché », dit-il.

En effet, la culture du soja ne nécessite pas d’engrais azoté, à la différence du blé et du maïs. « Les gens se disent : ce serait beaucoup moins cher pour les fermiers de planter du soja l’an prochain. » Dès lors, les opérateurs entrevoient une augmentation de l’offre en 2022, ce qui fait baisser les prix.

Parallèlement, le blé a lui bénéficié lundi 5 octobre 2021 de l’introduction de nouveaux quotas d’exportation par la Russie à partir du 15 février, information rapportée par le journal Kommersant. La mesure est destinée à empêcher des hausses des prix de la farine et du pain en Russie, selon le quotidien. Malgré quelques prises de bénéfices après la flambée de la semaine dernière, la céréale est ainsi montée à un prix qu’elle n’avait plus connu depuis le 16 août.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé en hausse de 0,16 %, à 7,5650 dollars, contre 7,5525 dollars vendredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,4075 dollars, contre 5,4150 dollars, en recul de 0,13 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,3575 dollars, contre 12,4650 dollars, en retrait de 0,86 %.

AFP