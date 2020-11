Bourse de Chicago

Le soja au plus haut en quatre ans

7 h

Le soja bénéficie à la Bourse de Chicago des bons chiffres des exportations américaines. © GFA

Le cours du principal contrat de soja a terminé ce jeudi 5 novembre 2020 à la Bourse de Chicago à son plus haut niveau depuis l’été 2016, clôturant au-dessus des 11 dollars, porté par des signes positifs pour la demande et des conditions météo défavorables. Les prix du maïs et du blé sont aussi montés.