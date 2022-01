Bourse de Chicago

Le soja au plus haut depuis plus de six mois

8 h

Les cours du soja ont atteint mercredi 26 janvier 2022 leur plus haut niveau depuis plus de six mois, accompagnant ceux de l’huile de soja et de palme avec, en toile de fond, l’incertitude sur les récoltes en Amérique du Sud.