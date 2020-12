Bourse de Chicago

Le soja au plus haut depuis l’été 2014

Le cours du soja coté à Chicago est monté vendredi 18 décembre 2020 à son plus haut depuis six ans et demi, porté par la météo en Amérique du Sud et des chiffres rassurants sur les exportations américaines. Le maïs a progressé et le blé s’est un peu tassé.