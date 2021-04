Le cours du principal contrat de maïs échangé à la Bourse de Chicago a terminé en hausse ce vendredi 23 avril 2021, concluant une semaine marquée par des gains importants sur fond d’inquiétudes pour la météo américaine et de forte demande. Le soja a aussi progressé et le blé a stagné.

« Les prix du maïs ont bouclé une excellente semaine grâce à une nouvelle vague d’achats techniques vendredi, note Ben Potter de Farm Futures. Les prix avaient chuté dans la nuit de jeudi à vendredi et dans la matinée en raison de prises de profits, mais les courtiers se sont ensuite à nouveau focalisés sur des facteurs fondamentaux liés à l’offre, à la demande et à la météo, de nature à faire monter les cours. »

Fraîcheur et humidité sur la Cornbelt

La région de la Corn Belt dans le Midwest américain est traversée par un temps humide et des températures plus fraîches que les normales saisonnières, qui pourraient affecter les surfaces cultivées et donc les rendements.

Du côté de la demande, le maïs américain a profité vendredi de l’annonce de deux commandes, l’une par le Guatemala pour 136680 tonnes et l’autre par des acheteurs dont l’identité n’a pas été communiquée pour 336000 tonnes.

132000 tonnes de soja ont également été achetées par la Chine aux États-Unis, a indiqué le ministère de l’Agriculture (USDA). Les prix du blé ont eux fini à l’équilibre après s’être envolés de près de 6 % la veille.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 7,1025 dollars, comme jeudi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 6,5550 dollars contre 6,5050 dollars mercredi, montant de 0,77 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 15,3975 dollars contre 15,3325 dollars la veille, progressant de 0,42 %.

