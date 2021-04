Le cours du principal contrat de maïs coté à Chicago a fortement progressé le jeudi 8 avril 2021 à la veille d’un important rapport mensuel du gouvernement américain. Le soja et le blé sont aussi montés.

« Les prix agricoles ont été en surchauffe jeudi, les courtiers ajustant leurs positions avant le rapport de l’USDA sur les prévisions mondiales d’offre et de demande (Wasde) et jugeant l’impact de possibles retards d’ensemencement dans le nord des Grandes Plaines », note Ben Potter, de Farm Futures.

Des stocks de blé stables

Les analystes s’attendent à ce que le ministère américain de l’Agriculture (USDA) abaisse ses prévisions de stocks de fin de campagne pour le maïs et le soja américains. Les estimations de stocks de blé devraient, quant à elles, rester inchangées.

Le maïs américain n’a par ailleurs pas souffert de chiffres hebdomadaires quelque peu décevants sur les ventes à l’étranger.

757 000 tonnes de la céréale ont été vendues entre le 26 mars et le 1er avril pour l’exercice en cours, un volume en baisse de 5 % par rapport à la semaine précédente et de 54 % par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines.

Les ventes de soja (92 500 tonnes) et de blé (82 000 tonnes) ont elles affiché leur plus bas depuis le début de la campagne de 2020-2021. Les chiffres sont en revanche plus rassurants pour l’exercice 2021-2022, le suivant.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,2875 dollars, contre 6,1625 dollars la veille, en hausse de 2,02 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,7975 dollars, contre 5,6050 dollars à la dernière clôture, grimpant de 3,43 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1525 dollars, contre 14,0875 dollars mercredi, montant de 0,46 %.