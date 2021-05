Bourse de Chicago

Le maïs et le blé toujours plus hauts

-377 min

Les cours du blé et du maïs ont continué à progresser ce 6 mai 2021 à la Bourse de Chicago. © GFA

Les cours du maïs et du blé ont continué leur ascension ce jeudi 6 mai 2021 à la Bourse de Chicago, naviguant à leur plus haut niveau depuis huit ans, portés par la forte demande mondiale et la sécheresse au Brésil.