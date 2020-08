Les prix du maïs et du blé ont progressé ce vendredi 21 août 2020 à la Bourse de Chicago tandis que ceux du soja ont légèrement reculé. Le marché est sans élan en cette fin d’été et dans l’attente d’informations supplémentaires sur l’état des récoltes.

Les échanges dans leur ensemble sont restés « très tranquilles », remarque Dax Wedemeyer de la maison de courtage US Commodities. Les commandes rapportées par le système recensant au quotidien les plus grosses transactions ont permis aux cours du soja et du maïs de rester près de l’équilibre : la Chine a commandé 405 000 tonnes de maïs et 400 000 tonnes de soja tandis que 368 000 tonnes de soja ont été achetées pour une destination inconnue.

Les acteurs du marché dans l’attente

Mais les observateurs du marché sont surtout dans l’attente des résultats globaux de la tournée organisée toute la semaine par le média spécialisé ProFarmer dans le MidWest, qui devaient être diffusés après la clôture. Dans l’Iowa, frappé par une violente tempête en début de semaine dernière, les participants ont observé des rendements inférieurs à l’an dernier mais supérieurs aux attentes.

Les courtiers surveillent aussi les prévisions météorologiques. « Certaines zones auraient besoin de précipitations supplémentaires pour bien terminer avant la moisson », remarque Dax Wedemeyer. Les prix du blé, qui se sont redressés en dernière partie de séance, ont selon lui pu profiter des dégâts causés par le gel sur les cultures dans le sud du Brésil et en Argentine.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,4,050 dollars contre 3,3925 dollars la veille (+0,4 %).

Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,3500 dollars contre 5,2850 dollars à la précédente clôture (+1,2 %).

Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,0475 dollars contre 9,0525 dollars jeudi (-0,1 %).

AFP